Budokwai weitet Training aus

Liebe Vereinsmitglieder und Eltern,die Inzidenz ist weiter gesunken, sodass die Stadt Garbsen ihre Sporthallen wieder freigegeben hat.Die Halle A der IGS ist allerdings immer noch wegen Baumaßnahmen gesperrt, weshalb wir auf mehrere andere Hallen ausweichen müssen.Ab kommender Woche werden wir folgendes Training anbieten:Mo: 17:00-18:30 Uhr. Kinder und Jugendliche. Ort: Halle Am Kleegrund. Trainer: Vasilij Haumann.Di: 20:00-21:30 Uhr. Erwachsene. Ort: Halle Am Kleegrund. Trainer: Alexander Bannert.Mi: 18:30-20:00 Uhr. Outdoor für alle. Ort: Rasenplatz neben der IGS. Trainer: Alexander Bannert.Do: 16:00-17:30 Uhr. Kinder I. Ort: Grundschule Stelingen. Trainer: Arne Reckhaus, Leon Stürzebecher.Do: 17:30-19:00 Uhr. Kinder II. Ort: Grundschule Stelingen. Trainer: Alexander Bannert.Fr: -Da wir den Trainingsbetrieb nun Stück für Stück wieder neu organisieren, kann es in den kommenden Wochen ggf. noch Änderungen geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.Wichtig:Für den Trainingsbetrieb in der Halle gibt es eine Reihe von Vorgaben und Richtlinien, an die wir uns halten – allen voran die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung (derzeitiger Stand vom 04.06.).Hier ist insbesondere § 16a „Freizeit- und Amateursport in geschlossenen Räumen“ ( https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschrif... ) zu beachten.Weiterhin gibt es Hinweise der Stadt Garbsen sowie sportartspezifische Hinweise von unserem Fachverband ( https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/20210... ).Zusammengefasst bedeutet das, dass Judo als Kontaktsport unter Auflagen wieder möglich ist und wir folgendermaßen vorgehen:- Wir führen Anwesenheitslisten.- Wir begrenzen die Anzahl der unterschiedlichen Trainingsparter/innen auf das Nötigste.- Wir reinigen die Matte am Ende der Trainingseinheit.- Die allgemein bekannten Hygieneregeln (Abstand, Lüften, Hände waschen/desinfizieren, Maske tragen) werden eingehalten. Bei Handlungen, die im Kontext des Sporttreibens geschehen,darf aber auf das Einhalten von Abstand und das Tragen einer Maske verzichtet werden.Im Allgemeinen freuen wir uns, einen weiteren Schritt hin zu einem „normalen“ Trainingsgeschehen machen zu können. Gleichwohl wollen wir mit den neuen Freiheiten natürlich verantwortungsvoll umgehen.Mit sportlichen GrüßenLeonard BirkenfeldSC Budokwai Garbsen e.V.