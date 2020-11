Berenbosteler Schützen und die Pandemie

Wie alle Vereine in Deutschland und anderswo hat die Pandemie auch die Berenbosteler Schützen und ihr Vereinsleben mächtig durcheinander gewirbelt. Der gewohnte Jahresablauf mit seinen Wettkämpfen, Festen und Höhepunkten wurde durch den Ausbruch des Covid-19-Virus quasi völlig eingefroren. Selbst die Trainingseinheiten der verschiedenen Sparten konnten in den Monaten des Lockdowns nicht stattfinden.Aber die Mitglieder ließen sich nicht mit einfrieren und auch wenn der Unmut über die veränderte Situation die Gemüter doch sehr unter Druck setzte, so nutzte der Verein doch die „neue Ruhe“, um den im Vorjahr geplanten Umbau der LG-Anlage auf digital umzusetzen. Dank vieler helfender Hände und deren unermüdlichem Einsatz gelang das Vorhaben in nur wenigen Wochen.Und damit die Anlage rundum in einem neuen Glanz erstrahlen kann, wurden die Räumlichkeiten in diesem Zuge mit renoviert. Neue Accessoires für die Stühle und die Fenstergestaltung wurden auch gleich mit angeschafft, um den neuen Rahmen komplett zu machen. Schlussendlich trafen sich am 19.09.2020 noch einmal viele Vereinsmitglieder zu einem „General Cleaning“, um alles vom Baustaub zu befreien und die Spuren der wochenlangen Nichtbenutzung im Innen- und Außenbereich zu beseitigen. Denn endlich konnte der Schießbetrieb im Berenbosteler Schützenhaus wieder aufgenommen werden – wenn auch unter veränderten Bedingungen.Doch die Freude über die neuen Trainingsmöglichkeiten wehrte nicht lange, denn der erneute Lockdown „light“ jetzt im November dämpft den Enthusiasmus des Vereins wieder.Das alljährliche Weihnachtspreisschießen, welches diesmal für eine ganze Woche (07.12. – 11.12.2020) geplant wurde, ist trotzdem hoffentlich in neuem „Kleid“ durchführbar, auch wenn die Zeichen dafür derzeit nicht auf „Yes, we can!“ stehen.Jedoch gab und gibt es trotz aller Widrigkeiten für den Verein Lichtblicke für die Zukunft. Zwei junge Vereinsmitglieder, Christoph Ohrt und Jaqueline Rösemeier absolvierten die Sportleiterschulung und bestanden die Prüfung erfolgreich. Die Nachfolge in der Riege der Sportleiter ist damit gesichert.Und unsere Jaqueline Rösemeier steht derzeit ein zweites Mal im Rampenlicht des Vereins, denn sie wurde nominiert für das „Soziale Talent unserer SportRegion 2020“. Der Verband SportRegion Hannover möchte auch in diesem Jahr wieder junge Ehrenamtliche auszeichnen, die sich besonders im Jugendsport einsetzen und ihnen Respekt und Anerkennung zollen. Das Online-Voting läuft derzeit unter:und die Vereinsmitglieder, deren Angehörige sowie Freunde und Förderer des Vereins drücken Jaqueline ganz fest die Daumen und voten fleißig mit. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt zum Jahresbeginn 2021 in einer feierlichen Preisverleihung.Und die Berenbosteler Schützen drücken natürlich die Daumen, dass das Vereinsleben bald wieder aufblühen kann und ein halbwegs „normaler Alltag“ möglich ist – vereinsmäßig und privat. Möge das kommende Jahr 2021 für alle ein besseres werden - die Hoffnung stirbt zuletzt!