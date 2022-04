Berenbosteler Majestäten 2022 lassen grüßen

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Berenbosteler Schützen - das traditionelle Kaiser- und Königsschießen 2022.

Es galt, neue Majestäten zu küren, die sich an den Schießständen des Vereinshauses in der Corinthstraße beweisen mussten.Bereits am Freitag wetteiferten die jüngsten Schützen der Kinderabteilung um den begehrten Titel „Kinderkönig“ in der Disziplin „Lichtpunktgewehr“. Hierbei setzte sich im 2. Stechen Matheo durch und überholte Jonas (Platz 2) und Vincent (Platz 3), gefolgt von Mia, Themba und Marcel. (Bild 1)Und auch die Jugendabteilung gab alles, bis der neue Jugendkönig feststand.Die besten Nerven hatte dabei Len Körber (Bild 2 Mitte), der den Titel „mit nach Hause nehmen“ konnte, dicht gefolgt von Ramona Haase (rechts im Bild 2) und Patricia Rösemeier (links im Bild 2) auf dem 2. und 3. Rang. Herzliche Glückwünsche gab es von den stolzen Jugendtrainerinnen Sandra Rösemeier und Barbara Sander (nicht im Bild 2).Am Samstag konnten die Schützen um den Kaisertitel ringen. Hierbei wurde mit dem KK-Gewehr auf 50 Meter Entfernung geschossen und zwar Damen und Herren getrennt.Schließlich braucht es ja eine Kaiserin UND einen Kaiser. Bei den Damen bewies AngelaJohannes (Mitte 3) das beste Auge und setzte sich gegen Bettina Kubocz (2. Platz; links imBild 3) und Romy Krischer (3. Platz; rechts im Bild 3) durch.Die Kaiserkrone bei den Herren errang der, der im Verein ohnehin an 1. Stelle steht, nämlich der 1. Vorsitzende Alfred Kubocz (Bild 4 Mitte). Florian Dettmer (rechts im Bild 4) und Ernst-August Dettmer (links im Bild 4) mussten sich mit Rang 2 und 3 zufriedengeben.Am Sonntag kämpften die Schützinnen und Schützen des Vereins noch um die königliche Ehre.Schützenkönigin 2022 wurde Angela Johannes (Bild 5 Mitte) vor Bettina Kubocz (links im Bild 5) und Jaqueline Rösemeier (rechts im Bild 5), die auf Platz 2 und 3 rangierten.Bei den Herren war es schließlich Markus Krischer (Bild 6 Mitte), der sich symbolisch die Königskrone 2022 aufs stolze Haupt setzen konnte, vor Dirk Anitz (rechts im Bild 6) und Ernst-August Dettmer (links im Bild 6), die sich mit Rang 2 und 3 begnügen mussten.Die Trophäen in Form der beliebten Königsscheiben werden am 08.05.2022 feierlich bei den Majestäten überbracht und mit großem Jubel und Glückwünschen gefeiert!Ein herzlicher Dank geht an alle Funktioner und Helfer vor und hinter den Kulissen!