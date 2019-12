Aktion „Ehrenamt überrascht“ den Osterwalder Gesundheitssport

Spartenleiter Thorsten Lange wollte seine Übungsleiterin Heidi Schlüter damit überraschen. Dies ist im gelungen, als am letzten Trainingstag 2019 mit den Herzsportgruppen in der Halle, Jonas Frewert vom RSB zur Ehrung mit einer Tasche voll Geschenken, Urkunde und Konfettikanone erschien. In diesem Rahmen wurde Heidi Schlüter die vor 34 Jahren die Koronarsportgruppe gegründet hat geehrt. Durchgehend und mit viel Engagement hat Heidi Schlüter ihre Gruppe betreut. Dafür übergab ihr Jonas Frewert die Urkunde und Geschenke und auch ihr Spartenleiter gratulierte und verlas die Urkunde. Wie man sie kennt, ging das Training danach sofort weiter.