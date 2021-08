AGILSPORTTAG in Frielingen am Samstag, 28.08.2021

Sport und Bewegung zum (Wieder-) Entdecken, Ausprobieren und Mitmachen

Der Regionssportbund (RSB) Hannover und der Förderverein für Rehabilitation (FfR) Frielingen laden ein zum AGIL-Sporttag am 28.08.2021 nach Frielingen. Es handelt sich dabei um ein Angebot für Männer und Frauen in der 2. Lebenshälfte in der Region Hannover, die sich fit fühlen, wieder fit fühlen möchten oder auch einfach mal wieder etwas Neues entdecken wollen.

Dieser Tag bietet eine günstige Gelegenheit ausgewählte Bewegungs- und Fitnesskurse aus dem Trainingsprogramm des Förderverein für Rehabilitation e.V. in Schnupperkursen kennenzulernen. Alle, die Lust haben in zwangsloser und lockerer Atmosphäre neue Sportarten auszuprobieren, können gerne mitmachen.Das Angebot geht von 10:00 bis 13:30 Uhr und beinhaltet bis zu 4 Kurse, welche von qualifizierten Übungsleiter:innen aus dem Verein geleitet werden. Hier ist keine Vereinszugehörigkeit erforderlich!Das ganze Angebot sowie die Anmeldung finden sie auf der Homepage des RSB Hannover: www.rsbhannover.de/agil-sporttag Förderverein für Rehabilitation e.V. Frielingen, Bürgermeister-Wehrmann-Straße 14, 30826 Garbsen, Tel: (05131) 45 69 15, Mail: FfR-frielingen@gmx.de