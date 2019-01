40jähriges Kegeljubiläum

Die Nachfrage, in Bezug auf sportliche und freizeitliche Betätigung auf Kegelbahnen ist allgemein stark rückläufig.Die vor 40 bis 50 Jahren im dörflichen Bereich erbauten Kegelbahnen haben leider keinen großen Zuspruch mehr; so daß sich eine Invenstition in die Erhaltung und Erneuerung finanziell für die Eigentümer nicht mehr lohnt. Andere Sportarten habenin der heutigen Zeit einen anderen Stellenwert..Die Kegelbahnen wurden zur damaligen Zeit von Privatpersonen erbaut.Ein anderer Weg wurde von der Stadt Garbsen beschritten, als sie unserem Sportverein, dem MTV Meyenfeld anbot, auf dem Sportgelände bei entsprechender Unterstützung eine Kegelbahn in Eigenleistung zu erstellen.Dieses Angebot entfachte im ganzen Dorfleben eine derartige Euphorie, daß die Ortsvereine und auch viele Bürger sich selbstlos zur Verfügung stellten, um diese einmalige Chanse zu unterstützen.Der Baubeginn wurde mit dem Termin 08. Juni 1978 festgehalten.Das erstaunliche ist, daß die Kegelbahn bereits vor Weihnachten 1978, nach nicht einmal einer Bauzeit von einem 1/2 Jahr, fertiggestellt werden konnte.Die Abnahme erfolgte vom Sportkeglerverein Wunstorf mit gleichzeitiger Anerkennung als Bundeskegelbahn.Vom 23.-31.12 1978 (Schneechaos, wer erinnert sich noch?) wurde die Bahn mit einem Leistungskegeln um das Bundes-Kegel-Sportabzeichen in Betrieb genommen.Eine derartig durchgeführte Baumaßnahme, die diese Unterstützung erfahren hat, wird es wohl in dieser Form in Meyenfeld nicht mehr geben.Deshalb können auch heute noch, nach nunmehr 40 Jahren, alle Beteiligten auf das, was sie hier geschaffen haben, ein bißchen stolz sein.R.F.