35. Frielinger TT-Turnier für 2er-Mannschaften am 12./13.10.2019

Die besten Ergebnisse aus Frielinger Sicht in der Klasse "Herren offen" war Platz 3 für Dustin Coe vom SV Frielingen zusammen mit seinem ehemaligen Mannschaftskameraden Dominik Jonack, der seine Tischtenniskarriere beim SV Frielingen begann und später zu Hannover 96 wechselte. Auf der Rangliste der Herren gehört Jonack mit Platz 97 mittlerweile zu den TOP 100 in Deutschland. Im November geht´s für ihn zur Jugend-WM nach Thailand. In der Klasse "Herren 3300" sicherte sich das Frielinger Duo "Andreas Deines/Daniel Tjandra" den dritten Platz.Rundum war das Turnier auch in diesem Jahr wieder eine tolle Veranstaltung, das mit hochklassigen Spielen, actionreichen Ballwechseln und guter Stimmung aufwarten konnte. Einen herzlichen Dank gillt allen ehrenamtlichen Helfern, die bei dem Turnier für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten.