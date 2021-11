2 Siege für den SV Osterwald Unterende in der Landesliga Nord Luftgewehr Auflage

Das neue Dreamteam mit Heidrun Feise, Anke Lichatz und Gaby Murr gewann im 1. Kampf gegen den SV Landesbergen mit 2:1: Anke Lichatz verlor mit 298 Ring zu 299 Ring, Gabi Murr gewann mit 296 Ring zu 292 Ring und Heidrun Feise siegte mit 296 Ring zu 295 Ring.Im 2. Kampf gegen BS nördlicher Stadtteil siegte Gaby Murr an Pos. 2 mit 299 Ring zu 297 Ring genauso wie Heidrun Feise an Pos. 3 mit 299 Ring zu 294 Ring.An Position 1 wurde es zum Schluß noch einmal eng. Beide Schützinnen hatten 297 Ring; es kam zum Stechen. Die Gegnerin von Anke Lichatz legte eine 10,8 vor, Anke konterte mit einer 10,9!!Somit stand der 3:0 Sieg fest, das Ergebnis ergibt den 2. Platz in der Tabelle!Der nächste Wettkampftag ist der 15.01.2022 wieder in Oldau.