2. Bundesliga - Doppelspieltag der Damen und Herren im Golfclub Hannover e.V.

Zuschauer und Fans sind herzlich willkommen!

Der Golfclub Hannover ist in diesem Jahr mit zwei Teams in der Kramskis - Deutschen Golf Liga (DGL) jeweils in der 2. Bundesliga vertreten. Dabei führen derzeit die GCH-Golfdamen sogar ihre Tabelle an.Es gibt in dieser Liga insgesamt fünf Spieltage, davon einen auf dem jeweiligen Heimatplatz. Im Golfclub Hannover e.V. also wird am Sonntag, den 23. Juni 2019 die 2. BL im Doppelpack antreten und es wird mit Sicherheit hochkarätiges Herren- und vor allem auch Damengolf zu sehen sein.