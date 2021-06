++Weitersagen++ Neue Schnupper- und Starterkurse für Anfänger

Am Blauen See 120

Golfclub Hannover e.V. , Am Blauen See 120 , 30823 Garbsen DE

"Golfschnuppern" mit einem Schnupperkurs im Juli für nur 19 € p.P.

10.07.2021 ab 13:00 Uhr (noch Plätze frei)

24.07.2021 ab 13:00 Uhr (ausgebucht)



"Golf so richtig Starten" mit dem Starterkurs II für nur 249 € p.P.

Beginn am 30.06.2021 immer mittwochs um 17:00 Uhr

4 Termine à 90 Minuten am 30.06., 07.07., 14.07., 21.07.21

2 Termine à 180 Minuten am 04.08., 11.08.21



Anmeldung zu den Kursen am besten über die website vom Golfclubh oder einfach anrufen unter 05137/73 068. (Bitte Wunschdatum, Namen, Vornamen und Telefonnummer angeben.)



Weitere Infos zu Kursen Preisen und aktuellen Terminen für Anfänger erhalten Sie hier.

www.golfclub-hannover.de/golf-akademie/golf-anfangen/kurse-zum-golfeinstieg.html