Selbsthilfegruppe AD(H)S Garbsen

Garbsen : Wacker - Klause |

Menschen mit AD(H)S haben nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch viele Talente. Oft sind sie sehr kreativ, haben superoriginelle Ideen oder sogar eine besondere Begabung auf einem Spezialgebiet. Damit jemand seine Stärken entdecken und nutzen kann, braucht es Förderung, Verständnis, Mut und Freunde.

Wir sind Eltern mit ADHS Kindern, Jugendlichen und betroffene Erwachsene.

Wir definieren ADHS etwas anders. Anders Denken Hören Sehen.

Wir möchten gerne Menschen kennen lernen, die in einer ähnlichen Situation sind und täglich Gleichartiges erleben. In entspannter, ungezwungener und gemütlicher Atmosphäre wollen wir diskutieren, plaudern, Erfahrungen austauschen und einfach mal wir selbst sein.

Die Treffen sollen einmal im Monat stattfinden.

Fühlen Sie sich angesprochen? Kennen Sie diese Situationen? Dann sind Sie herzlich eingeladen.



Ansprechpartner ist

Mario Förster

0179-1943714

ma.foerster@t-online.de

oder

die KIBIS, Kontakt,- Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, 0511 – 66 65 67 (Mo, Di, Do 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr, sowie Mi 16:00 - 19:00 Uhr),

www.kibis-hannover.de, Facebook: fb.com/kibis.regionhannover



Treffen der Selbsthilfegruppe ADHS Garbsen jeden 1. Mittwoch im Monat im Jugendraum bei

SV Wacker Osterwald, Robert-Koch-Str.71, 30826 Garbsen Osterwald.



Unser nächstes Treffen ist 04.10.2017 um 19.00 Uhr