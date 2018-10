an alle userInnen aus Garbsen: fotoabgabetermin für den posterkalender 2019

Liebe userInnen !

SPD-posterkalender 2019

Morgen nachmittag werde ich die fotos für denzusammenstellen. Ich würde mich freuen, wenn aus dem kreis der Garbsener myheimatlerInnen auch einige aufnahmen in den kalender aufgenommen werden können.Interessante fotos von spaziergängen in Garbsen, aus (vereins-) veranstaltungen, konzerten und theaterdarbietungen und ausstellungen, die in Garbsen stattgefunden haben - thematisch gibt es keine grenzen.Bitte fotos zusenden unter "hwblume@gmx.de".Fröhliche grüßeHans-Werner Blume