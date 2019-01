Wi kört Platt - Düsset Mal: Kunststoff/Plastik

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Jeden Mandag is bi üsch Mülldag. Alle twei Weeken Müll ut´n Hushold, awer jede Weeke Kunststoff: Folien un Verpackungen un wat süss noch mee Plastik tau daun het. Da steiht meck denne unsichtbar jümmer dat ostdüütsche "Plaste und Elaste" för Ogen.



Am 27. Januar 2019 könne ein in´n Internet nen "Spiegel"-Artikel tau düsset Thema lesen, mee gruselige Tallen, wat pro Kopp an Müll, besünners Plastikmüll, also Kunststoffmüll tausamen kommt: Region Hannover 546 kg Müll. Seggt dat Statistische Bundesamt. Fiefhunnertsessunveirtig Kilo! Pro Kopp, eine Person. Statistisch. Dat´s ´n Barg. Ne halwe Tonne!



De Artikel het nen Vörspann, natürlich up Hochdüütsch. Up Platt geiht dat sau:



"Dütschland in´n Verpackungswahn: Fix noch´n "Coffee to go" or nen Sluck Water ut de Plastikbuddel för ünnerwegens un tau´n Middagäten nen Salat ut de Plastikschötel me Besteck ut Kunststoff tau´n Wegsmieten. Bi´n Inkoop in´n Supermarkt? Brot, Wost, Käse, Obst, Gemüse un wat Sötes tau´n Naschen in Inkoopswagen - innepacket in Plastik."



Plastik nur in´n Inkoopswagen? Ne, dat landet ok in de Natur, in´n Wald, up´n Felle, in Grabens, de Beeken und groten Flüsse - un denn geiht´t af na´n Meer. Und dor küselt dat rümme, sacket dal. De Deerten in Wald un Luft un de Fische in´n Water kreegt dat taufat, fretet dat. Na, un balle ligget dat as Mikroplastik weer bi üsch up´n Teller...



Süh, da willt wi taukamen Dönnerdag, 31. Januar 2019, Klock 19.30 in Sporthof in Garbsen-Stelingen over kören un nadenken, egen Belevnisse datau vertellen un viellicht ok passende Geschichten tau düsset Thema vorläsen.



Hebbet Sei da ok sau öhre Gedanken un wat tau seggen? Denn freit wi üsch, wenn Sei datau stött. Eck bünn al espannt as´n Flitzebogen, wat wi woll wies weren.



Jürgen B. Hartig

Garbsen-Havelse