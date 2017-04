Von Christian Schüle (HAZ vom 29. März 2017)

Trump will die USA stark machen. Erdogan die Türkei, Putin Russland, die Brexiteers wollen England stark und großartig haben, Europa-Politiker wünschen sich ein starkes Europa. Orban, Kaczynski, Lukaschenko, Duterte und natürlich Kim Jong Un: Alle bersten vor Grandiosität. Was soll das sein, Stärke ?Alle Stärke in der Politik haben offensichtlich zu tun mit Heroismus, Chauvinismus und Militarismus, und ziemlich sicher kann dieses Dreigestirn als Kompensation verirrter Männlichkeit mit Selbstwertdefiziten aufgefasst werden. Wer nichts anzubieten hat, schwadroniert von Stärke; Großartigkeit und Kraftmeierei verfangen fast überall, Mythengeraune und Maulheldentum sichern Gefolgschaft und Anerkennung.Im eigentlichen aber ist die martialisch dekorierte Rede von Stärke und Sieg nichts weiter als Schwäche. Und die so oft heraufbeschworene angebliche Schwäche der liberalen Demokratie ist die wahre Stärke: der Ausgleich gleichberechtigter Interessen, der Pluralismus der Meinungen, die permanente Verhandlung der Bürger mit sich selbst. Ganz im Sinne der Präambel der schweizerischen Verfassung von 1999, die als Staatsziel formuliert:Also: Bildungspartnerschaft, Frühkindförderung, Chancengleichheit statt Hymne, Flagge und Egomanie. Mit- und Zwischenmenschlichkeit: Das wäre mal eine Stärke, für die sich große Reden lohnten! "ist Essayist und Publizist in Hamburg