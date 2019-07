Sommerschießen der MIT Garbsen

Garbsen : Schützenhaus |

Die Mittelstands - und Wirtschaftsverenigung Garbsen lädt zu einem geselligen "Sommerschießen 2019", am Samstag, 13. Juli 2019 in das Schützenhaus des Schützenvereins Berenbostel von 1900 e.V, Corintstrasse 2, herzlich ein.

Geschoßen wird in drei Disziplinen, unter der fachlichen Aufsicht der Berenbosteler Schützen, wobei es Pokale zu gewinnen gibt. Zur Stärkung dient ein rustikales kaltes Buffet und für Getränke vielerlei Art ist auch gesorgt

Der Kostenbeitrag beträgt 15 €. Darin enthalten ist das rustikale Büffet und die Kosten für den Schießbetrieb, wie Scheiben und Munition.

Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Anmeldungen bitte an: Klaus Peter Tel. 05131-973819 oder E-Mail. klaus.f.peter@gmail.com