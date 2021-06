Anzeige

MIT unterstützt Diginauten

„Der Stadtverband Garbsen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) hat die in der örtlichen Presse angekündigte Gründung des Vereins diginauten e.V., die inzwischen erfolgte, zum Anlass genommen, dort Mitglied zu werden. Gerade auch die mittelständische Wirtschaft in Garbsen ist darauf angewiesen, dass der weitere Aus- und Aufbau der Digitalisierung deutlich vorangetrieben wird, da die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen wesentlich davon beeinflusst wird.

Mit Magnus Strahl haben wir einen IT-Experten an Bord, der die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitgliedsfirmen in die zukünftigen Gestaltungsprozesse mit einbringen wird. Wir sind zuversichtlich und arbeiten daran mit, dass durch diginauten e.V. die Thematiken der Digitalisierung in Garbsen entscheidend weiter entwickelt und praktisch nutzbar gemacht werden wird!“

