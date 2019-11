MIT Garbsen mit politischem Abend

Herr Dr. Hoppenstedt ging dann in seinem Statement auf aktuelle Themen wir das Klimapaket und die Grundrente sowie die aktuelle Meinungsvielfalt in der CDU ein. In der sich anschliessenden, munteren Frage- und Diskussionsrunde konnten einige weitere Themenfelder aus Zeitgründen teilweise nur angesprochen werden, zu denen der Referent derart profund Auskunft erteilte, dass der geplante Zeitrahmen deutlich überschritten wurde. Dafür an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank!Zum Abschluss der Veranstaltung konnten Herr Heyner und Dr. Littmann noch ihre Ausarbeitungen zum Thema zukünftige Antriebstechnologien Herrn Dr. Hoppenstedt mitgeben. So stand dieser Abend auch damit im Zeichen von Bürgernähe und zivlisiertem Gedankenaustausch!Der Stadtverband Garbsen der MIT wird auch im kommenden Jahr ein derartiges Politforum initiieren.“