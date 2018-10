Garbsen : Altgarbsener Stadtteilhaus |

MIT Garbsen informiert über die "DSGVO"



Die gerade in Brüssel beschlossene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat es in kürzester Zeit geschafft in die Schlagzeilen zu kommen.

Sie hat dabei nicht nur im Handel,Handwerk und Industrie für Besorgnisse gesorgt, sondern auch bei ehrenamtlich in gemeinnützigen Organisationen und Vereinen Tätigen, zu erheblichen Verunsicherungen geführt.

Der Stadtverband der MIT-Garbsen greift dieses Thema nun auf und bietet dazu eine Informationsveranstaltung mit Diskussion an.

Diese findet am MITTWOCH, 14. November ab 18.00 UHR im STADTTEIL-HAUS in Altgarbsen in der Beethovenstr.2 statt und beginnt mit einer Besichtigung des neuen Stadtteil-Hauses. Nach einem kleinen Imbiss wird ab 19.15 UHR unser Referent Herr Lenz, (Unternehmensberater) grundlegende Ausführungen zur Einführung und Umsetzung dieser Verordnung vortragen. Danach steht Herr Lenz auch für Fragen und einer Diskussion bereit.

Da nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen bereit steht ist eine Anmeldung auf jeden Fall erforderlich: Sie kann per Telefon: 05131-973819 oder per E-Mail: klaus.f.peter@ gmail.com erfolgen.