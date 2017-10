Von Wolfgang Thierse

( Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 20.Okt.2017)



"Junge Köpfe, altes Denken



Ein 31-jähriger Kanzler - und die Zukunft ist gesichert ?

Wohl kaum. Jugend an sich ist kein Verdienst. Alter an sich schon, immerhin hat man Durchhaltevermögen bewiesen. Das heißt nicht, dass ältere Politiker per se die weiseren sind. Dennoch frage ich mich, warum die Österreicher einen derart jugendlichen Helden an die Spitze ihrer Regierung gewählt haben.

Mehr noch: die Wahl des " Wunderkindes " Sebastian Kurz irritiert mich. Es irritiert mich immer, wenn in der Politik Wunder erwartet oder versprochen werden. Es ärgert mich genauso wie dieses Glaubenwollen an schnelle, einfache Lösungen. Das passt nicht zur Demokratie. Aber beides ist wohl Ausdruck großer Unzufriedenheit, obwohl es den Österreichern wirtschaftlich und sozial ziemlich gut geht. Eine Mehrheit verspürt offenbar eine Art kultureller Unzufriedenheit: Digitalisierung, Umwälzungen in der Arbeitswelt, Globalisierung, all das verunsichert. In den Fremden, den Flüchtlingen, ist diese Veränderungsdynamik personifiziert. Gegen den Verlust des Vertrauten wehrt man sich. Warum aber ausgerechnet mit einem so jungen Mann ?

Weil dieser Mann zutiefst konservativ ist. Sein Denken ist altes Denken. Kurz verspricht wie sein rechtspopulistischer Bündnispartner die Abgrenzung Österreichs gegen das Fremde, gegen schmerzliche Veränderungen.

Sein Altersgenosse, der auch erst 39-jährige französische Präsident Emmanuel Macron, tut das " Junge ", er strebt nach Modernisierung,Europäisierung,Beweglichkeit für sein Land. Sebastian kurz will das Gegenteil. Sein Alter, scheint mir, ist das am wenigsten Bedenkliche an ihm. "



Wolfgang Thierse ist ehemaliger Präsident des Bundestages





Kommentar:

Kurz macht sich wie seine geistigen Vorväter zum Türöffner/ "Steigbügelhalter " nationalistischer Kräfte, den Nährböden der alten braunen Pest, die er ebensowenig wird aufhalten können, wie seine unrühmlichen Vorgänger im letzten Jahrhundert.