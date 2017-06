Hérouville St. Claire ( Frankreich ) - Garbsen ( Deutschland ): 50 jahre partnerschaft !

Aus dieser partnerschaft ist eine freundschaft erwachsen, die über diese lange zeit nicht einfach nur "bestanden" hat, sondern im laufe der jahre gewachsen ist. So haben z.b. beide städte gemeinsam dafür gesorgt, dass in Hérouvilles senegalesischer partnerstadt Agnam zuerst dringend benötigte brunnen gebaut werden konnten, später sind projekte wie eine weiterführende schule oder der bau von biogasanlagen gefördert worden.Der Garbsener IGS-kinder- und jugendzirkus "Bumm Balloni" hat mit den französischen "artistochats" einen aktiven austausch gepflegt. Beide zirkusgruppen haben inzwischen nachfolger: Das Garbsener kinder- und jugendvarietée "Träumer, Tänzer und Artisten" wird mit einer neu gegründeten zirkusschule sich um einen austausch bemühen, die ersten gespräche sind geführt worden.Anlässlich des geburtstages ist der partnerschaftsvertrag von den beiden städten sowohl in Hérouville als auch einige wochen später in Garbsen bekräftigt worden.