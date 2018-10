Hessen - 28. Oktober 2018: ZU JAMAIKA WIRD´S REICHEN.....,

..... UND DAS IST GUT SO





Gedankensplitter zwischen Hoffen - Spekulieren - Zweifeln







Die hessische Landesregierung hat in den zurückliegenden fünf Jahren anständige Arbeit geleistet und das Land unter`m Strich vorangebracht.

Die inneren Querelen der Volksparteien CDU/CSU und SPD auszubaden, hat kein Bundesland verdient, auch Hessen nicht.



Deshalb kann es für Hessen nur gut sein, wenn eine starke, möglichst zweistellige ,FDP-Fraktion in den Landtag einziehen würde.

Das passt dann schon.



Über eine Woche werden wir noch mit Meinungsumfragen, Politbarometern und Prognosen gefüttert, während Bayern in wenigen Tagen eine stabile Landesregierung bilden wird, die mit größter Wahrscheinlichkeit Bayern gut regieren kann.



Also liebe Hessen,

geht gelassen an die Wahlurnen und bedenkt:

KEINE STIMME FÜR DIE SPALTERPARTEIEN AfD und DIE LINKE .



Die SPD ?

Eine demokratische Oppositionspartei braucht Hessen auch. Seid gnädig mit ihr.