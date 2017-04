Von Lamya Kaddor ( Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 4. April 2017)

Neulich hat die Martin-Luther-Gemeinde in der Kölner Südstadt zusammen mit dem Liberal-Islamischen Bund wie jedes Jahr eine große christlich-islamische Andacht abgehalten.Es wurden gemeinsam Gebete gesprochen und gesungen.Zu der Andacht gehört auch der islamische Gebetsruf. Im letzten Jahr hat eine junge Frau ihn vorgetragen. Manche Muslime waren etwas irritiert, weil das traditionell nur Männer öffentlich machen. In diesem Jahr durfte der mauritische Imam Faisal den Gebetsruf vortragen. Danach brach in den sozialen Netzwerken ein regelrechter Shitstorm über den Liberal-Islamischen Bund herein. Imam Faisal ist nämlich bekennend schwul und musste deshalb aus Mauritius fliehen.Es ist viel schlimmer: Der Hass kennt keine Religion. Kommentare wie " Erschießen" oder " An die Wand mit euch " sowie Bombensymbole kamen nämlich nicht von islamischen Hardlinern. Sie kamen von Menschen, die sich die Errettung des christlichen Abendlandes und seiner Kultur der christlichen Mitmenschlichkeit auf die Fahnen geschrieben haben und Muslime aus Angst vor der " Islamisierung des Christentums" attackieren. Von " Entweihung des sakralen Kirchenraums" war die Rede. Imam Faisal ist von Glaubensgeschwistern in seiner Heimat beschimpft und angefeindet, jetzt auch von Christen in Deutschland. Der Hass muslimischer Fundamentalisten auf andere ist dem christlichen Fundamentalisten sehr ähnlich. Manchmal lässt er mich glauben, dass wir in den Kirchen und Moscheen doch nicht so viel gelernt haben.ist islamische ReligionspädagoginIn der kommenden Osternacht wird mir Imam Faisal aus Mauritius im Glauben an Gott nahe sein, wie ein lieber Verwandter.