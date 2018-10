Hambacher Forst - 6.Oktober 2018 : Wagenknecht/Lafontaine-Bewegung "#aufstehen"macht mobil

" Es gibt in ganz Deutschland zahlreiche Mobilisierungen, Demos, Streiks und Aktionen. Daran sollten wir uns beteiligen. Geht hin, organisiert Solidarität, werdet Teil der Bewegungen um Euch herum." ( Zitat:Info )



Was heißt das: missionieren - unterwandern - okkupieren!



" Beispielsweise gibt es am 6. Oktober eine bundesweit mobilisierte Kundgebung zum Hambacher Forst. Wir erwarten Zehntausende." ( Zitat: Info )



Die Zehntausende werden von BUND, Campact, Greenpeace und den Naturfreunden Deutschlands mobilisiert. # aufstehen will trittbrettfahren und weiter nichts.



"Wir wollen am 6. Oktober den ersten großen Block in der Geschichte unserer Sammlungsbewegung auf die Straße bzw. in den Wald bringen. Insofern der Aufruf an alle die können: kommt hin und stoßt zu unserem Block ! " ( Zitat Info)



Darum geht es also wirklich, wenn aufgerufen wird: "( Kontakt: hambi@aufstehen.de).

Jetzt zum Event zusagen." ( Zitat Info )



Die angekündigte friedliche Demonstration " Wald retten, Kohle stoppen " der seriösen Umweltverbände soll in erster Linie für eigene Ziele missbraucht werden.



Ich appelliere an alle demokratisch und friedlich gesinnte Teilnehmer/Innen der Demo:

Kooperiert mit den Polizeikräften für eine friedliche Demo.