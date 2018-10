Von Christian Schüle

( Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 8. Oktober 2018





"Gegen das Geraune





Die Bücher dieses Herbstes verkünden das Sterben der Demokratie und die Wiederkehr des Faschismus. Allenthalben hören wir Kommentare über Krise, Niedergang und die letzten Tage der Demokratie, als wären deren Tod bereits beschlossene Sache und die Heraufkunft einer Autokratie nur noch eine Frage von Stunden. Hallo ? Hallo Deutschland ? Wachsamkeit ist gut und angebracht. Aber die Sensationsgeilheit, mit der Untergang und Katastrophe herbeigeschwafelt werden, entbehrt jeder Grundlage. Wo bitte schön gibt es in der Republik einen seriösen Beleg dafür, dass die Demokratie auf dem Sterbebett liegt ? Gewaltenteilung, freie Wahlen, Versammlungs-und Protestfeiheit, Presse- und Religionsfreiheit und Verfassungsgerichtsbarkeit: Besser kann eine liberale Demokratie gar nicht funktionieren. Streit gehört dazu, extremistische Gruppen sind in einer offenen Gesellschaft ( leider ) normal, und die Verluste der Volksparteien dürfen als Reaktion des urteilenden Souveräns auf deren Ideenlosigkeit verstanden werden. Die hochgejazzten Abgesänge der Erinnerungsindustrie, die überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, sind eine billige Aufmerksamkeitsmasche im Geschäft der allgemeinen Panikmache. Die Analogien zur Weimarer Republik, die Unterstellung, man sei auf dem besten Wege in eine faschistische Diktatur, der ständige Rekurs auf Hitler und die Nazis - dem ganzen apokalyptischen Geraune kann man nur mit dem Wahlspruch abendländischer Aufklärung begegnen : Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Also: Mal die Kirche im Dorf lassen und die Probleme einfach anpacken !

Christian Schüle ist freier Autor in Hamburg. "





Christian Schüle spricht mir weitgehend aus dem Herzen.

Am 14. Oktober 2018 stürzt in Bayern der weiß-blaue Himmel nicht ein, stattdessen wird die CSU Bescheidenheit und Koalition lernen dürfen.

Auch in Hessen wird nach dem 28. 10. angepackt .



Bis dahin Geraune und Geschwafel ?