Einladung und Programm 3-Tagesfahrt nach Rügen zu den Störtebeker Festspielen

in diesem Jahr planen wir von Freitag, 10.07.20 bis Sonntag, 12.07.2020 eine Busreise in Zusammenarbeit mit der bewährten Firma Block-Busreisen nach Rügen zu den Störtebeker Festspielen.Auf dem Hinweg werden wir in Wismar Halt machen und bei einer 1-stündigen Stadtführung die Altstadt rund um den Marktplatz kennenlernen.Weiter geht es auf die Insel Rügen. Unser Hotel „Parkhotel Rügen****“ -www. parkhotel-ruegen.de- befindet sich in dem Ortsteil Bergen.Am Samstag starten wir zu einer Inselrundfahrt und haben die Möglichkeit, das überwältigende Panorama der Kreideküste Rügens, das schon Caspar David Friedrich in seinem Gemälde festgehalten hat, vom Wasser aus zu bestaunen.Abends ist das Highlight der Reise der Besuch der Störtebeker Festspiele, eine Open-air-Veranstaltung. Bitte Regencape einpacken, falls das Wetter nicht mitspielt.Am Sonntag haben wir die Möglichkeit, auf der Rückreise den Schlossgarten in Schwerin zu besichtigen und im Schloss Café den Blick auf das prachtvolle Ambiente des Schweriner Schlosses zu genießen.Busfahrt, Frühstück am Bus,Stadtführung in Wismar,2 Übernachtungen,2 x Frühstücksbuffet,2 x Abendessen, Getränke zu den Mahlzeiten sind nicht enthalten.1 Eintrittskarte Störtebeker Festspiele, Platzgruppe 3,Bootsfahrt zu den Kreidefelsen und Kaiserstuhl,Reiseleitung auf RügenPreis pro Person im DZ328,00 Euro,(EZ-Zuschlag 44,00 Euro)07.00 Uhr Abfahrt Parkplatz am Rathausunterwegs Frühstückspauseca. 12.00 Uhr Ankunft Wismar14.00 UhrStadtführung in Wismar15.00 UhrWeiterfahrt zum Parkhotel Rügen17:30 UhrAnkunft in Bergen – Zimmerbezug18:30 Uhrgemeinsames AbendessenFrühstück im Hotel11:00 bis 13:00 Uhr Inselrundfahrt13:30 bis 15:00 Uhr Bootsfahrt zu den Kreidefelsen15:15 Uhr Fahrt zum Hotel15:45 bis 16:30 Uhr freie Zeit im Hotel16:30 bis 18:00 Uhr Abendessen im Hotel18:15 Uhr Fahrt zu den Störtebeker Festspielen20.00 bis 22:30 Uhr Festspiele23:00 Uhr Rückfahrt zum HotelFrühstück im Hotel10:00 UhrRückfahrt ab Parkhotelunterwegs Pause in Schwerin,Besichtigung Schlossgarten und Kaffeepauseca. 19:30 Uhr Ankunft in Garbsen(zeitliche Änderungen vorbehalten)Die Reihenfolge der Anmeldungen wird berücksichtigt.Ihr CDU Ortsverband Garbsen