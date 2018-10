Von Chin Meyer ( Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 12. Oktober 2018 )





" Die AfD ist in Gefahr



Es gibt eine neue Gruppierung: " Juden in der AfD. Ist das nicht nicht ein wenig suizidal ? So, als spaziere eine Gans in einen Metzgerladen und verlangte nach Gänsehack ? Als wollte ein Selbstmordattentäter im Kreise seiner Kumpels noch mal kurz den Knopf des Bombengürtels testen ? Als stellte man sich in Riad auf den Marktplatz und riefe lauthals auf Arabisch : " Der Prophet ist eine Schwuchtel !" ?

Tatsächlich ist die Entwicklung kritisch. " Denn", so vertraute ein Nazi mir einst an , "man sollte die Gerissenheit der Juden niemals unterschätzen. Jetzt kapern sie also die AfD. Damit ist die Partei für viele richtige Rechte als " zionistische Lobbyvereinigung" ( W. Gedeon, AfD) keine wählbare Partei mehr. Die Randgruppen -Integrierung wuchert natürlich krebsartig weiter. "Lesben in der AfD " gibt es mit Alice Weidel . " Schwule in der AfD" kommen demnächst hinzu, früher oder später sind es auch " Transgender in der AfD". Endgültig vorbei ist es, wenn es die ersten Gruppierungen " Muslime in der AfD" und " Ausländer in der AfD gibt. Dann dürfen Parteitage mit Rücksicht auf Freitagsgebet und Sabbat nur noch am Sonntag stattfinden, der Vorsitzende heißt Schlomo Feinstein und die neue Fraktion " Kommunisten in der AfD", besser bekannt als Sammelbewegung " Einschläfern", legt die Fraktion lahm. Irgendwann verlassen Björn Höcke und Alexander Gauland frustriert die Partei und gründen eine Alternative zur Alternative. Die " AfD- Ernsthafte - Richtung" soll beweisen, dass hinter dem neuen Kürzel " AFDER " endlich wieder eine Partei steht, bei der hinten und vorne dasselbe rauskommt."

Chin Meyer ist Kabarettist und Autor in Berlin. "



Mein Senf dazu:

Was mag denn da hinten und vorne rauskommen?

Was meint Ihr, liebe Leser*Innen ?