" Jornalistin Düzen Tekkal liest aus ihrem neuen Buch " Deutschland ist bedroht"

Bekannt geworden ist Tekkal unter anderem durch ihren Dokumentarfilm " Hawar- Meine Reise in den Genozid". Sie verarbeitete darin ihre Erfahrungen einer Reise in den Irak, bei der sie den Terror gegen die Jesiden hautnah miterlebte und unfassbares Leid mitansehen musste.Die Frage, wie Integration gelingen kann, beschäftigt Tekkal seit vielen Jahren. Für ihre Reportage " Angst vor den neuen Nachbarn", in der sie jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund porträtiert, erhielt sie 2010 den Bayrischen Fernsehpreis.Tekkal sorgt sich angesichts des wachsenden Zuspruchs, den extremistische Strömungen in Deutschland erfahren, um die Demokratie:Leidenschaftlich plädiert die Autorin in ihrem neuen, sehr persönlich gehaltenen Buch für demokratische Grundrechte,Tolerant und Meinungsfreiheit. Tekkals Analyse zielt daher nicht nur auf die islamistischen Hardliner, sondern auch auf die wachsende Gewalt von rechts:( aus Aktuelles,Bekanntmachungen der Stadt Garben, fettgedruckte Hervorhebungen von mir )Karten kosten im Vorverkauf 8 und an der Abendkasse 10 Euro.Reservierungen nimmt das Team der Stadtbibliothek unter Telefon (05131) 707- 1 70 entgegen.