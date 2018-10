Der Hambacher Wald und die Propagandamärchen der Wagenknecht/ Lafontaine-Bewegung "#aufstehen"

" Hallo Ninel

die Rodungen im Hambacher Forst sind vorerst gestoppt. Das entschied heute das Oberverwaltungsgericht Münsterland, ein Urteil, das es ohne unseren Druck wahrscheinlich nicht gegeben hätte."



Was will mir " Dein Aufstehen Team" hier weißmachen ?



Ohne den Druck von Sahra, Oskar, Team und #aufstehen- Gefolgschaft hätte es das Urteil, so wie es ist, wahrscheinlich nicht gegeben ?