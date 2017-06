" Bürgerrechte vor Religion "

Von Necla Kelec in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 6. Juni 2017

Alle Parteien waren sich darüber einig, dass damit keine Wahlen zu gewinnen sind. Inzwischen hat sich die Lage verändert: Islamistischer Terror und Sorgen um die Sicherheit und Einheit im Land können nicht wegmoderiert werden. Alle Parteien wollen nun "den " Islam in die Gesellschaft integrieren. Alle wollen mit Moscheeverbänden zusammenarbeiten, auch wenn diese teilweise aus der Türkei und Saudi-Arabien gesteuert und finanziert werden. Selbst die christlichen Kirchen unterstützen diesen Dialog mit dem Argument der Religionsfreiheit- aus Furcht womöglich, sonst eigene Privilegien zu verlieren ?Dabei ist dies der große Fehler, der zum Scheitern der Integration geführt hat: derUmstand, dass die organisierten Muslime sich nicht als Bürger, sondern als identitäre religiöse Bewegung präsentieren und religiöse Symbole wie das Kopftuch zur Regel machen wollen. Nicht die Umma, das Kollektiv der Gläubigen, und die Moscheevereinewären die richtigen Ansprechpartner für eine Zusammenarbeit, sondern der einzelne Muslim als Bürger dieses Landes. Deshalb bin ich für einen Bürgerdialog vor Ort statt einer Islamkonferenz oder eines Integrationsgipfels.( fettgedrucktes von mir hervorgehoben)ist Soziologin, Publizistin und Frauenrechtlerin.Kommentar:Ein bemerkenswerter Satz: " Wir müssen nicht um die Gruppenrechte und Religionsfreiheit der Muslime besorgt sein, sondern um die Freiheit des Bürgers muslimischen Glaubens."Der Freiheit ,die der deutsche Staat, die deutsche Gesellschaft , im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert, jedem seiner Bürger garantiert. Gleiches gilt für alle Mitgliedstaaten der EU.Der zweite bemerkenswerte Satz: " Muslimische Bürger von der Bevormundung ihrerreligiösen Vormünder zu befreien: Das wäre ein Schritt in Richtung Integration."Es wäre auch ein Schritt in die Richtung, in EU-Europa einen freien, humanistisch geprägten europäischen Islam zu entwickeln und zu leben.Es ist Zeit damit zu beginnen.