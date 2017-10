Dokumentarfilm und anschl. Gespräch: »Copenhagenize!?

Wo stehen wir?«Ort



Infos zur Veranstaltung und Bilder von der Velo-City-Night Universität Welfenplatz zum Maschinenbau-Campus Garbsen: mehr

Wir diskutieren mit Klaus Geschwinder, Teamleiter Verkehrsentwicklung und -management der Region Hannover und Bernhard Friedrich, Leiter des Instituts für Verkehr und Stadtbauwesen an der TU Braunschweig und Professor am Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF).Hörsaal des PZH (Produktionstechnisches Zentrum Hannover), An der Universität 2, 30823 GarbsenAbendkasse: 4 EUR oder 0 EUR unter 25