Von Necla Kelek ( HAZ vom 20. April 2017)

"Agenten der Abgrenzung

Am Abend des Tages, an dem Recep Tayyip Erdogan vom Präsidenten zum Sultan wurde, fuhren Autokorsos mit Erdogan-Fans um den Breitscheid-Platz und spielten Militärmusik der Osmanen. Es waren meist junge Männer, hier aufgewachsen, die den Sieg des vermeintlich starken Mannes am Bosporus feierten. Mit ihrem Ja für Erdogan haben sie gleichzeitig Nein zu Demokratie und Integration gesagt. Sie wollen Türken sein und bleiben. Diese Identität haben sie in ihren Familien und von den aus der Türkei gelenkten Moscheen gelernt.Die Türkei galt bei den westlichen Eliten lange als das Vorzeigeprojekt für die Vereinbarkeit von Demokratie und Islam. Diese romantische Hoffnung wurde am Ostersonntag endgültig zunichte gemacht. Jetzt weinen die Wahlbeobachter Krokodilstränen über den Weg der Türkei in die Diktatur.Aber wer hat vorher auf die antidemokratischen Strukturen der Islam-und Kurdenvereine hingewiesen oder etwas dagegen unternommen?Die Moscheen, sowohl die von der Türkei gelenkten Ditib-Moscheen als auch die aus Saudi-Arabien finanzierten Muslimbrüder oder der Milli Görus, waren Wahllokale der Erdogan-Partei. Sie sind Agenturen der Abgrenzungspolitik der Türkeistämmigen in Deutschland.Wir dürfen diesem Missbrauch der Religionsfreiheit nicht länger zusehen, sondern von den hier lebenden Türkeistämmigen und Muslimen Loyalität gegenüber unser Verfassung verlangen. Unser Grundgesetz steht nicht zur Abstimmung. "ist in Istanbul geborene deutsche SoziologinMeine geschätzte Mitbürgerin Necla Kelek hat alles gesagt.