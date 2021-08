Paddelabenteuer in schwedisch Lappland

Es lag nicht an der Paddeltour, sondern diese akute Erkrankung hätte auch woanders eintreten können. Da wir weit weg von jeglicher Hilfemöglichkeit waren, hätte die Reise auch anders ausgehen können.Nun geht es mir wieder gut, meinen Sport habe ich inzwischen auch wieder aufgenommen und ich möchte im nächsten Jahr die Paddeltour an der Stelle wieder fortsetzen, wo wir sie beendeten.Ein genauer Bericht mit Bildern folgt hier in Kürze, aber ich muss die Geschichte erst einmal in Worte fassen. Einige Bilder schon einmal vorab. Im Hintergrund die hohe Berge Norwegens, die auch im Juni/Juli noch mit Schnee bedeckt sind.Euer Klaus