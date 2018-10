Fledermäuse suchen helfende Hände - NABU bittet um Hilfe

Garbsen : Stadtpark Garbsen |

Der Fledermausschutz vom NABU sucht für seinen jährlichen großen Pflegeeinsatz an einem Winterquartier für Fledermäuse freiwillige Helfer für Samstag, den 27.10.2018 ab 10.00 Uhr im Stadtpark Garbsen. Dabei handelt es sich um den Rückschnitt der im Laufe des Jahres aufgeschossenen Vegetation. Durch diesen Freischnitt des Quartieres wird erreicht, dass die vom Aussterben bedrohten Fledermäuse dort ab November ungestört und sicher ihren langen Winterschlaf halten können. Wer bei diesem Artenschutzprojekt helfen möchte oder noch Rückfragen hat, wird gebeten, sich bei den Fledermaus-Betreuerin Dagmar Strube unter Tel.: 05131/92750 oder per E-Mail: dagmar@familie-strube.de zu melden. Mitzubringen sind Arbeitskleidung und festes Schuhwerk. Hilfreich wäre auch eine eigene Astschere. Als Dankeschön werden den Helfern besondere Eindrücke in die Welt der Fledermäuse gezeigt.