Weiß-rote Tafel der Turngemeinschaft Schloß Ricklingen

Weiß-roten TAFEL am 26. Juni 2017Es ist schon zur Tradition geworden in der ersten Ferienwoche sich zu dieserVeranstaltung zu treffen. 42 Turnerinnen sind dieser Einladung gefolgt.Dieses mal am Gemeindehaus Voigtstraße.Viele Helferinnen schmückten die Tische mit weißen Tüchern sowie wunderschönerBlumendeko. Natürlich, Deko und Garderobe in rot-weiß, den VereinsfarbenAlle Damen haben für ein reichhaltiges Büffet und Getränke gesorgt.Das Wetter spielte mit und es wurde ein fröhlicher harmonischer lauer Sommerabend.