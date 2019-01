Was für ein tolles Chorjahr !

von Jörg DierksenDer 1. Vorsitzende Karl-Heinz Wiesel konnte zufrieden auf ein erfolgreiches Chorjahr zurückblicken. War es doch von zwei Konzerten gekrönt , die von den Kritikern hoch gelobt wurden und bei den Aktiven noch lange nachgeklungen haben. Die Aufführungen des wunderbaren Weihnachtsoratoriums von Saint Saëns mit den hervorragenden Solisten und Instrumentalisten z.B., belohnten die Zuhörer mit stehenden Ovationen.Wiesel dankte nicht nur den Helfern, ohne die eine Organisation solcher Konzerte gar nicht möglich wäre, sondern vor allem dem Dirigenten Albrecht Drude, der so umsichtig alle Beteiligten zu diesem Erfolg geführt hat. Hinzu kam das Abschiedskonzert im Stile der Comedian Harmonists für das Gastwirtsehepaar Reddert, deren Saal nach 50 Jahren für die wöchentlichen Proben wegen Umbau leider nicht mehr genutzt werden konnte. Das neue Domizil des Chores ist jetzt das Gemeindezentrum der Stephanuskirche, in dem sich die Sänger inzwischen auch wohl fühlen.Der Chor hatte noch weitere Auftritte, z.B. bei der Feierstunde anläßlich der Kulturpreisverleihung der Stadt Garbsen an Ehrenchorleiter Peter Brünger oder beim Sigwardfestival in Idensen und dem Reformationsgottesdienst in der Stephanus-Kirche. Traditionell wurde am Volkstrauertag in der Friedhofskapelle gesungen. Viel Spaß gab es beim Grillen im Park.Mit einer Schweigeminute gedachten alle Teilnehmer dem verdienten Ehrenmitglied Christa Ebhard-Reimer und dem hoch geschätzten Freund und Förderer Robert Hesse, Senior. Beide haben durch Ihr Ableben eine große Lücke hinterlassen. Die Konzerte, die der Chor bei Hesse sowohl im Pavillon, als auch in der Piazza geben durfte sind legendär. Robert Hesses Ideen und seine Unterstützung bleiben unvergessen.Die Kassenprüfer haben der Verantwortlichen für Finanzen, Dagmar Haroska, eine solide Buchführung und Verwaltung der Geldes bestätigt und die Entlastung des gesamten Vorstands vorgeschlagen, die dann auch erteilt wurde.Wieder gewählt wurde die Schriftführerin, Monika Päplow. Kassenprüferin ist Gerlinde Brycki geworden. Neu gegründet wurde ein ”Organisations-Team” unter Leitung von Kathrin Ernst und Chris Diana Hackmann.Für stolze 25 Jahre Singen im Chor erhielten die Mitglieder Dagmar Haroska, Ursel Reichl-Laabs und Rudolf Laabs eine Urkunde, silberne Nadel und einen Blumenstrauß. Die Ehrung nahm Dirk Elmenthaler, Vorsitzender des Kreischorverbandes Hannover, vor. Herzlichen Glückwunsch!Chorleiter Albrecht Drude zog ein positives Resümee seiner Arbeit mit dem Chor. Das nächste größere Ziel wird ein Konzert mit irischer Volksmusik sein. Vorher stehen jedoch noch Aufführungen z.B. in Wunstorf im Rahmen einer Ausstellung über die Weimarer Republik an, ein Solidaritätskonzert und die Teilnahme beim Fest der Vereine in Garbsen. Zum Jahresende soll es dann zwei weihnachtliche Konzerte geben. Arbeitstitel: ” 3 Chöre, 2 Konzerte,1 Dirigent”.Informationen und Bilder sind auch unter berenbostel-chor.de im Internet zu finden.