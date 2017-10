Vortrag: Berenbostel und Osterwald – ehemalige Ziegelindustrie und wichtiger Fossilienfundort

Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2017, um 17 Uhr, lädt das Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134, ein zu einem Vortrag von Herrn Dr. Franz-Jürgen Harms aus Hannover zum Thema: „Berenbostel und Osterwald – ehemals ein Zentrum der Ziegelindustrie und ein wichtiger Fundort von Fossilien“. Anhand zahlreicher Fotos und Dokumente erläutert Herr Dr. Harms zunächst die Entwicklung der ehemaligen Ziegeleien in Berenbostel und Osterwald ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihrer historischen, technischen und geologischen Voraussetzungen. Ferner stellt er einige Fossilienfunde (versteinerte Reste z. B. von Ammoniten, Sauriern, Reptilien) aus den Tongruben dieser Ziegelwerke vor, die er selbst und auch andere Geologen erforscht haben. Man wird viel Interessantes über das frühere Leben in unserer Heimat Garbsen erfahren!