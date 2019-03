T.G. Schloß Ricklingen Senioren Sport.

Die Senioren der Turnsparte feiern ein Geburtstags Jubiläum mit 505 Jahren, diesmal mitzwei 90 jährigen.Die Gruppe trifft sich jede Woche mittwochs 10.30. Uhr in der Turnhalle. Die 25Turnerinnen und Turner haben ein Altersdurchschnitt von 80,5 Jahren.Es wird eine Stunde geturnt, wer kann im Stehen und die 2. Hälfte auf dem Stuhl. DieMöglichkeit sich am Stuhl festzuhalten wird genutzt. Gegründet wurde diese Gymnastikim Januar 1983 von Margret Wollny, die auch seit 36 Jahren Übungsleiterin ist. Es ist fürdie Mitglieder das Miteinander sehr wichtig, nach dem Turnen wird auch gefeiert, so wiebei diesem besonderen Jubiläum.So stellt sich die Zahl 505 zusammen.2 X 90 Jahre 1 X 86 Jahre 1 X 83 Jahre 1 X 81 Jahre 1 X 75 Jahre