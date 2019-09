TG Schloß Ricklingen, Eichenschautag

Für Nichtmitglieder: “Die Eiche steht auf den Feld-Verbindungsweg zwischen Schloß Ricklingen und Bordenau am Rettmer Berg, “ Gäste sind herzlich willkommen!!Geschichte: Zur Erinnerung am Deutschen Turnfest in Berlin, vom 31.05. – 07.06.1987, welches unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Richard v. Weizsäcker stand, wurde den teilnehmenden Vereinen und somit auch der T.G. Schloß Ricklingen, ein kleiner Eichen-Setzling überreicht.Diese kleine Eiche wurde dann im heimischen Garten von dem T.G. Mitglied Ewald Meyer gepflegt und groß gezogen, bis zur Pflanzung an ihrem Standort. Hier wird nun jedes Jahr am ersten Wochenende im September nachgeschaut, ob es der Eiche gut geht und wieviel sie wieder gewachsen ist.D. Krüger