Stelinger Plattdeutschrunde - Die Termine für das Winterhalbjahr

In den "Randbezirken" der Landeshauptstadt Hannover, in der man Plattdeutsch sicherlich nur als "historische Randnotiz" wahrnimmt, spricht man noch Plattdeutsch. So auch in Stelingen und anderen Garbsener Stadtteilen. Seit vielen Jahren finden sich Plattsprecher und Freunde der plattdeutsche Sprache im Stelinger Sporthof ein, um sich in "ihrer" Sprache über Vergangenes und Aktuelles auszutauschen.



Beruf, Reisen, interessante Erlebnisse, Themen des Alltags, Lesungen aus plattdeutscher Literatur, ein breites Themenfeld und das auf Plattdeutsch. Vielfältig und bunt.



Die Gruppe ist offen für alle, die daran Interesse haben, Platt-Sprecher und Platt-Zuhörer.



Der erste Abend im Winterhalbjahr findet statt am Donnerstag, d. 25. Oktober ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Sporthof, Garbsen-Stelingen, Stöckener Str. 6.



Weitere Termine: Jeweils Donnerstag, 29. Nov. 2018, 31. Jan., 8. Feb., 28. März 2019.



