Stelingen kört Platt - Thema: WATER. - Rund um´s Wasser - 28. Februar 2019 - Klock 19.30 - Sporthof

Et is weer Tied ower een anneres bedütsames Thema tau spräken, ower Water. Forre veier Weeken hebbet wi üsch Gedanken tau dat wichtige Thema Plastik emaket. Plastik is vandage sautauseggen in "aller Munde", Erst käupet een Lebensmiddel in Plastikfolien.

De weern offiziell recykelt. Wat´n hier in Lanne nich davon bruken kann, dat transporteert man legal na Ostasien, tau´n Bispill na Malaysia (Magazin Frontal 19.2.2019).



Da grabbelt de Lüe denn in´n Barg Plastik ut use Supermärkte un Discounters, seuket wat rut, watt´n noch bruken kann för niege Plastikprodukte - un den groten Rest smietet se mang de Palmen. Inne Landschaft. Ok verbrennen deit se wat. Un dat maket de Lüe krank.



In Indien gifft et Flüsse, de meist Plastikfluten hebbet. In de groten Meere gifft´t nich blots de Golfstrom un annere Strömungen. Doar strudeln Dusende von Tonnen Plastik in´n Water. Un dat snappet seck de Fische, Lütje un Grote. Un de kommt bi üsch as "Gesunde Nahrung" weer up´n Disch.



Kein Water in de Flüsse - awer Plastik. Plastikströmungen in de Weltmeere. In´t Water.



Darümme willt wi üsch ok mal ower dit Problem ünnerholen. Man ok ower Water ganz allgemeen. Water bedüt´ Leben. Dat weit elkeen, de inne Wüste ünnerwegens is. Letzten Sommer hebbet wi sau´n Geföhl daför ekregen, wat Water för üsch bedüt. De Buern bruket dat up´n Acker, de Schepen up de Elbe un Rhein seiten up´n Drögen, de Talsperren wören meist lerrig - un sau füdder.



Water brukt wi tau´n Drinken, Äten koken, Waschen. Dat is neudig för de Kanalisatschon, de Stratenreinigung. Whirlpools un Badeanstalten ohne Water? Geiht nich. Planten, de Böme, de Deerten, alle brukt se Water.



Water is wichtig, Ohnetau gifft kein Leben. Süh, darümme willt wi da ower nadinken un kören.



Dat gifft awer ok noch anner Saken de mee Water tau daun hebben. Lustige Belevnisse.

De hebbet ok öhren Platz in dat Thema WATER. Wenn lütje Kinners in´n Water spaddelt, ameseert seck de Taukiekers . Awer: Ohne Water kein Spaddeln....



Water is sau wichtig, dat Water in veele Spraken jüst sau heit:



Wasser in Hochdüütsch, water up Ingelsch, de Nedderlänners segget ok water, vatten heit dat in Sweden, Dänen (de verslucket ja Silben) seggen vand awer ok vaeske. Na, un dat klingt ja al weer mehr na Wasser/Water. Norweger seggen vann. Un de Islänners? Tja, doar heit dat denn weer vatn, jüst as bi den Sweden.



Sogar de Finnen seggen fast Wasser, nämlich vesi. Un Finnisch het wohrhaftig nix mee de germanischen Spraken tau daun.



Water: Egen Belevnisse, wat sau in de Presse verfumfiedelt ward, Geschichten, die das Wasser schrieb, villicht von Rudolf Kinau, Ina Möller, Gerd Spiekermann, Ilka Brüggemann, Hermann Bärthel? Nen Barg Lüe hebbet wat öwer Water eschreben.



Jedeen kennt den Snack: Doar ward ok blots mee Water ekoket. Wat bedüt dat? De Antwoot gifft dat am 28. Februar (Donderdag), Klock 19.30. In´n Sporthof Stelingen.



Denn man tau...(Tau is ok Water...)



Jürgen B. Hartig

Garbsen-Havelse/Interessengruppe Plattdeutsch Stelingen



