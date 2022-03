Spendenaktion am 12.03.2022 in Garbsen Berenbostel- Wir wollen helfen!

Garbsen : Balance e.V. |

Hallo!

Die aktuelle Lage in der Ukraine und an ihren Grenzen hat uns tief erschüttert.

Ein Krieg mitten in Europa - das ist unfassbar.

Nun wollen wir nicht nur schimpfen und jammern, aber ansonsten tatenlos rumhocken, sondern möchten etwas unternehmen, um vor allem den betroffenen Menschen, aber auch den Tieren zu helfen. Denn ein auf die Flucht mitgenommenes Haustier kann großen seelischen Halt bieten, muss aber eben auch versorgt werden. Hilfst Du dem Tier, dann hilfst Du dem Mensch.

Bitte setzen Sie diese Annonce auf Ihre Merkliste und bleiben Sie auf dem Laufenden. Alle wichtigen Informationen (Anfangszeiten, Angebote, Zwischenstände usw.) werden wir hier so schnell wie möglich einstellen!!!



Samstag, der 12. März - dieser Termin gehört in jeden Terminkalender.

Jeder Mensch, der kommt, setzt allein mit seinem Erscheinen ein positives Zeichen! Gegen den Krieg, gegen das Verstummen und gegen die Gleichgültigkeit.



Was wir auf jeden Fall benötigen, sind HelferInnen, die mit anpacken - beim Aufbau, bei der Durchführung und beim Abbau.

Auf jeden Fall soll es einige Leckereien vom Grill geben (nicht nur fleischiges, sondern auch Schafskäse, Gemüse usw.). Zudem möchten wir gerne Kaffee und Kuchen anbieten und würden uns freuen, wenn fleißige BäckerInnen Kuchen u. Ä. uns zur Verfügung stellen.

Das muss natürlich alles koordiniert werden, also bitte nicht einfach drauf los backen, sondern mit uns Verbindung aufnehmen und sagen, was man gerne mitbringen möchte.

Der Erlös geht komplett an die beiden Organisationen einmal den Tierschutzbund Deutschland sowie auch für RTL Stiftung wir helfen Kinder- beide Organisationen haben gerade große Aktionen für die Ukraine.

Genauere Details werden bei Interesse bekannt gegeben. Der Ort wäre 30827 Garbsen Näheres zu uns unter www.habmutzeiggesicht.de