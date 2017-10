Sonderausstellung: „Lebenshilfe Seelze – Gemeinsamkeit leben!“

Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Im Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134, Altgarbsen, ist eine Sonderausstellung mit dem Thema „Lebenshilfe Seelze – Gemeinsamkeit leben!“ zu sehen.

Die Lebenshilfe Seelze informiert mit dieser interessanten Ausstellung über ihre Geschichte, die große Bandbreite ihrer Arbeit und ihre Angebote für Menschen mit Behinderungen: kooperative Kindertagesstätten, Wohngruppen, Werkstätten, Betreuungsangebote. Neben den Informationstafeln werden Kunstwerke aus der Kunstwerkstatt und der Handwerkstatt (in Seelze und Holtensen) gezeigt sowie Werkstücke aus der Tischlerei und der Schlosserei. Ferner sind Bilder (Öl auf Leinwand) zu sehen, die Bewohner der Wohnstätten und Wohngruppen in Wunstorf, Idensen und Holtensen zum Thema “Zuhause – Lebensraum“ gemalt haben.

Die Sonderausstellung wird auch noch zu sehen sein am Sonntag 26. November 2017, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum. Die Heimatvereine Garbsens bieten uns Kaffee und Kuchen an.

Auf Wunsch können neben diesen Öffnungszeiten für Vereine, Schulklassen und Gruppen andere Termine mit Führung durch die Sonderausstellung verabredet werden (mit Herrn Stölting, Tel. 05137 / 717 65).