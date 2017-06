Sommerfest des SV Frielingen

Garbsen : C-Platz Frielingen |

Am Samstag, den 17. Juni 2017 ab 14.00 Uhr lädt der Sportverein Frielingen zum Sommerfest mit Sport, Spiel und Musik ein.

Mit Gerilltem kann man sich stärken, Bier und Brause löschen den Durst.

Ein großes Kinderprogramm ab 14.00 Uhr läd zum Spiel ohne Grenzen ein. Kinderschminken, Hüpfburg, Tischtennis, Wasserrrutsche und ab 17.00 Uhr Ponyreiten lassen keine Langeweile aufkommen. Die Tanzgruppen des SV Frielingen zeigen, was sie in letzter Zeit einstudiert haben. Mit Laufkarte können die Kinder viele Stempel sammeln und jeder darf einen Preis mit nach Hause nehmen.

Kaffee und selbstgebackener Kuchen locken ins Tennishaus. Zum Ausklang gibt es handgemachte Musik mit DOC JAZZ & AGENSKIFFLE. Der Vorstand um Torben Pschunder hofft auf einen tollen Nachmittag bei Sonnenschein.