Shona oder skulpturen selber machen

In der region Hannover ist das wohl das einzige workshop-angebot dieser art:



Caleb Munemo und Sam Mabeu

Der garten der familie Beisse-Munemo wird einige tage lang in eine bildhauerwerkstatt verwandelt..bieten in der zeit vom sonnabend, 28. juli, bis sonnabend, 04.08., jeweils von 10 bis 18 uhr interessierten an, die kunst des bildhauens zu erlernen.Anmeldungen und weitere auskünfte unter der adresse abeisse-munemo@arcor.de oder telefonisch 05137-79 205. TeilnehmerInnen können einen oder mehrere tage buchen. Kosten: 1. tag € 60, 2. tag € 55, 3. tag € 40, jder weiter tag € 35., die verwendeten serpentin-steine pro kilo € 3.