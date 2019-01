Schloß Ricklingen Vereine Einladung Hauptversammlung

Anzeige

Einladungen zur Jahreshauptversammlung 2019

Männergesangverein Schloß Ricklingen.

Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag den 07. Februar 2019, um 19:00 Uhr im Gasthaus Schubert, Im Dorfe 6, Schloß Ricklingen statt. Hierzu sind alle Mitglieder, Aktive und Passive des M.G.V. Schloß Ricklingen, eingeladen. Getränke und Essen bestellt jeder Sangesbruder in der Gaststätte Schubert nach Bedarf selber.

Tagesordnung:

1.) Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden! Totengedenken! 2.)Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit. 3.)Verlesen und Genehmigung des Protokolls vom 02.02.2017. 4.)Jahresbericht des 1. Vorsitzenden. 5.) Kassenbericht. 6.) Bericht der Kassenprüfer. 7.)Entlastung des Vorstandes. 8.) Vorstandswahl, Neuwahlen nach Satzung. 9.) Bericht des Chorleiters und Diskussion. 10.) Ehrungen- Mitgliedschaft für 25 J.- 40 J.- 50 J. – 60 J. 11.) Verschiedenes

Sollte die Zeitvorgabe nicht ausreichen, wird eine Pause für Essen und Trinken eingelegt.

Anträge zur Tagesordnung müssen bis Freitag den 01.02. 2019 abgegeben werden.





Turn - Gemeinschaft Schloß Ricklingen Sparte Turnen,

Am Freitag den 08.Februar 2019 um 19:00 Uhr, findet in dem Gasthaus „Schubert“ in Schloß Ricklingen die Jahreshauptversammlung der TG – Schloß Ricklingen Sparte Turnen statt.

Alle Mitglieder werden hiermit aufgerufen an dieser Versammlung teilzunehmen.

Nach der Eröffnung und Begrüßung, den Totengedenken, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018, folgen die Berichte des Spartenvorsitzenden, Sportwart, Frauenwartin, Seniorenwart und Wanderwart.

Dann folgt der Kassenbericht, der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes.

Neuwahlen stehen an, für Spartenleiter/in, Pressewart/in, Kassenwart/in, Kassenprüfer/innen und die Delegierten zur TG – Versammlung 2018.

Bestätigung der Übungsleiter: Ilka Hoja, Kim Bäte, Gerhard Niederland, Hans – W. Duvenhorst, Margret Wollny, Manfred Jänsch und Eckhart Kutzke.

Zum Schluß die Beiträge von 2018, der Haushaltsplan 2019, Termine, Anträge und Sonstiges.

