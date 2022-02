Premierenlesung mit Simone Isenberg am 12.03.2022 auch per Livestream! "Mich gibt es nur mit Mable"

Garbsen : Balance e.V. |

Am Samstag, den 12. März 2022 veranstalten die Selbsthilfegruppen Garbsen zusammen mit dem Verein „Hab Mut, zeig Gesicht“ e.V. einen Interessanten Abend mit Simone Isenberg. Diese liest ab 19.00 Uhr aus ihrem Buch „Mich gibt es nur mit Mable“ welches im Letzten Jahr erschienen ist. Ein informativer Abend zum Thema Depression und Borderline. Sie fragen sich jetzt was Mable“ bedeutet? Mable ist die Golden Retriever Hündin, ihre Mentorin, die immer an der Seite von Simone ist und aufpasst das sie keine „Dummheiten“ macht. Es geht an diesem Abend nämlich nicht allein nur um die Depression was auch ein nicht sehr leichtes Thema ist, sondern um die psychischen Erkrankungen Depressionen und Borderline. Es dauert manchmal sehr sehr lange bis die richtigen Diagnosen gestellt werden. Dieses bedeutet für die Betroffenen lange Zeit der Ungewissheit, weil sie nicht wissen, was mit ihnen los ist. Genau so in etwa hat es Simone Isenberg erlebt. Über ihre Geschichte, den Teil ihres Lebens der sehr anstrengend war, hat sie nun ihr Buch geschrieben. In diesem beschreibt sie auch ihre Leidenschaft zu Hunden und wie sie diese zu ihrem Beruf machen konnte. Mittlerweile ist sie Hundetrainerin und betreibt in der Nähe von Gütersloh eine erfolgreiche Hundeschule. Ausgebildet wurde sie von Deutschlands bekanntesten Hundeprofi Martin Rütter ( DOGS) mit dem sie auch bis heute noch gut befreundet ist.

Nach der Lesung gibt es eine Gesprächsrunde in der sich das Publikum aufgefordert fühlen darf Fragen zu stellen. Es wird ein Facharzt vor Ort sein, sowie wieder die Robert-Enke-Stiftung und Armin Rösl von der Deutschen Depressionsliga. Aufgrund der knappen Platzzahl bitten wir um eine Anmeldung unter kontakt@habmutzeiggesicht.de- sie bekommen eine Bestätigung dann per Mail mit allen weiteren Informationen. Zusätzlich wird der Abend komplett über Livestream auf Facebook und YouTube übertragen. Das ist kostenlos und hier können sehr gerne Fragen zum Thema gestellt werden, diese werden gesammelt und dann weitergeleitet. Nähere Informationen gibt es auch unter: www.depressionen-hannover.de und auch per Tel: 05131 - 467 34 87.