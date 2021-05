Plattenbau ist nicht gleich Plattenbau?

Das "Ghetto" hat nur drei Etagen

Eigenheim aus Plattenbau

Beispiel 1:Der Stadtteil "Auf der Horst" in Garbsen/Hannover, Germany, und weitere Wohnbereiche in Hannover wurden Mitte der 1960er gebaut, um den Wohnungsmangel in Hannover zu beseitigen. https://de.wikipedia.org/wiki/Auf_der_Horst. Das "Ghetto", wie manche auch heute noch sagen, ist besser als sein Ruf und hat, von drei Gebäuden abgesehen, nur drei Etagen.In der Zeit wurde auch der Stadtteil Barne in Wunstorf gebaut: https://www.auepost.de/stadtgeschichte/eine-traban... Nach 50 Jahren, in 2015, gab es eine Aufstellung über Auf der Horst. Das Buch "Der Griff nach den Sternen" was published in 2016: https://www.moderne-regional.de/wp-content/uploads... Zahlreiche Fotografien aus der Bauzeit und den ersten Jahren liegen im Stadtarchiv Garbsen und wurden veröffentlicht unter dem Stichwort „Auf der Horst" in www.deutsche-digitale-bibliothek.de.Das Portal www.moderne-regional.de hat Fotografien damals/heute veröffentlicht und Intervieusw mit Bewohner/innen des Stadtteils: https://www.moderne-regional.de/blog/1995/07/16/in... Beispiel 2:Ein paar Häuser fallen auf in Garbsen-Mitte, nahe Hannover/Germany: Eine Reihe vonEinfamilienlienhäusern wurde in Plattenbauweise gebaut. Aber nicht aus Mangel wie die Einfamilienhäuser aus „Platte" in Lichterfeld bei Finsterwalde. Bewohner weichender Dörfer in der Braunkohleregion Lausitz erhielten dort die Häuser als Ersatz.Die Fassaden in Garbsen-Mitte wurde als Fachwerk geschmückt, der traditionellen Bauweise der Bauernhöfe in Niedersachsen. Der neue Stadtteil entstand mit der Eurobau-Siedlung (1981–1985). Sie bestand aus vielen unterschiedlichen Einfamilienhaustypen, die sich stilistisch an Wohngebäuden aus verschiedenen europäischen Ländern orientierte. Die Häuser sollten zwei Jahre als Musterhäuser zur Verfügung stehen. Die Straßen sind nach Edelsteine und Edelmetallen benannt. Steigende Kreditzinsen brachten viele Bauträger der Siedlung in finanzielle Schwierigkeiten.