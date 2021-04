Osterüberraschung für Berenbosteler Schützen

Trotz aller Einschränkungen und monatelangem Trainingsverbots halten die Mitglieder ihrem Verein die Treue und lassen die Hoffnung nicht sterben, dass die Aufnahme des Schießbetriebs in näherer Zukunft wieder möglich sein wird.Der Vorstand sprach sich deshalb einstimmig dafür aus, diese Treue zu belohnen und gleichzeitig Osterpreisfeeling in die Schützenstuben zu zaubern. Und so wurde die Idee geboren, osterpreisähnliche Präsente für alle Mitglieder zu besorgen, zu packen und von Freiwilligen aus dem Vorstand an die Haustüren der Mitglieder zu bringen – natürlich alles pandemiekonform mit Maske und Mindestabstand.Die Überraschung ist geglückt und es „hagelte“ förmlich herzliche Danksagungen und Freudenrufe im vereinseigenen Chat. Selbst Mitglieder von befreundeten Vereinen, die von der Aktion gehört hatten, beglückwünschten den Vorstand zu dieser fantastischen Idee.