Nicht der platte Alltag, sondern der Alltag auf Platt

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Am 25.1.2018 trifft sich die Interessengruppe Plattdeutsch aus Stelingen im Sporthof Stelingen, Stöckener Str. 6 um 19.30 Uhr. Wi kören, spräken, praten över düt un dat, läsen ut Bäukers un ok egene Geschichten, över Belevnisse un aktuelle Dagesthemen. Gäste, ok Tauhörers, sünn von Harten willkomen. Dat köst ok nix, blots de Getränke, de wi bi´n Wirt bestellt.



För de Plattfrünne: Jürgen B. Hartig