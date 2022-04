Mut Cafe öffnet wieder am 9.4.2022 im Kalle-Garbsen

Garbsen : Kalle |

Mut Cafe öffnet wieder im Kalle, am Samstag, 09.04.2022



Der Verein „Hab Mut zeig Gesicht e.V.“ öffnet am 09.04.2022 wieder das Mut Cafe` im Kulturzentrum Garbsen (Kalle), An der Feuerwache 3-5, 30823 Garbsen. Bushaltestelle: An der Feuerwache. In der Zeit von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr dürfen sich alle Menschen angesprochen fühlen, die sich in einer freundlichen, zwanglosen Atmosphäre zum Verein informieren wolle, sowie auch zum Thema psychische Erkrankungen. Es kann aber auch einfach ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit netten Gesprächen sein. Wir freuen uns über jeden der uns kennenlernen möchte! Es ist lediglich nur noch eine Maske bis zum Platz zu tragen.

Wer vorher Kontakt mit uns aufnehmen möchte, kann dies gerne unter 05131-5026313 tun. Aktuelle Infos gibt es auch unter: www.habmutzeiggesicht.de